Dal 112 alla SIEMS, nuovo incarico per Alessio Lubrani

Un nuovo incarico per Alessio Lubrani, attuale responsabile del Numero Unico di Emergenza 112 per la Regione Toscana e già responsaile del 118 di Empoli.

Il 16 dicembre si è tenuto il secondo congresso SIEMS (Società Italiana EMergenza Sanitaria) ad Arezzo e Lubrani è stato nominato segretario nel nuovo direttivo.

Le prime parole di Lubrani dopo l'annuncio: "Grazie al Consiglio Direttivo Nazionale SIEMS - Società Italiana EMergenza Sanitaria per la fiducia. Insieme daremo il nostro massimo contributo per ridisegnare un sistema di emergenza equo, integrato e sopratutto omogeneo in tutto il paese".

Lubrani, nei due anni di insediamento del numero unico che permette di segnalare le emergenze e di mettersi in contatto subito con personale sanitario, forze dell'ordine e vigili del fuoco, ha diretto una organizzazione che ha ricevuto, secondo i dati resi noti dal presidente della Regione Eugenio Giani, 3.941.277 chiamate con un tempo di risposta medio di 3,5 secondi, dati che rendono la centrale una delle più importanti d’Italia".

Proprio Giani si è congratulato con Lubrani dopo la nomina del SIEMS.