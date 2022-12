Alloggi popolari Certaldo, pubblicata la graduatoria definitiva

L'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa informa che, con determinazione n. 875 del 19/12/2022, è stata approvata la graduatoria definitiva relativa al bando intercomunale di concorso per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica realizzati nel comune di Certaldo, in via Matteotti.

Con la stessa determinazione sono inoltre state approvate le graduatorie speciali riservate alle seguenti categorie:

- Coppie in cui nessuno dei due componenti abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando e le cui condizioni siano rispondenti a quelle previste dalla L.R. 2/2019, allegato B, lettera a-3

- Nuclei familiari in cui siano presenti uno o più soggetti riconosciuti invalidi, ai sensi delle vigenti normative, in misura pari o superiore al 67% o uno o più soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi delle vigenti normative (art. 3, comma 3 legge 104/1992)

- Nuclei familiari composti da persone che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, come indicato dalla L.R. 2/2019, allegato B, lettera a-2

E' stato approvato anche l'elenco definitivo degli esclusi completo delle motivazioni.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito web dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, cliccando su questo link https://bit.ly/3PFHUlc

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa