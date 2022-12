Gli Amici dell'Hospice acquistano 20 abat-jour per i ricoverati

Con dicembre sono terminati gli eventi in programma per il 2022, e fatti due conti, siamo felici di annunciare che abbiamo raggiunto l'obiettivo di finanziare uno dei progetti in programma. Con il valore di 3000 euro siamo in grado di acquistare 20 abat-jour/applique a muro con variatore di luce, da destinare alle camere di degenza dell'hospice, per aumentare il benessere delle persone ricoverate.

Un sentito ringraziamento va a tutti i nostri sostenitori, che fedeli e sensibili ci seguono nelle nostre iniziative. Ci sembra doveroso rendere visibile a chi ci segue ciò che abbiamo raccolto e come vengono impiegati questi fondi.

Con i prossimi impegni intendiamo portare avanti i nostri progetti: dotare di tende esterne in pvc le camere dell'hospice, garantire attività diversionali ai pazienti ricoverati, quali la pet-therapy, l'arte terapia, la musicoterapia. Supportare, con personale medico, la già collaudata équipe domiciliare dell'azienda, aumentando in tal modo l'offerta e la copertura medica a domicilio. Realizzare un progetto con le biblioteche aderenti al circuito REA.NET per sensibilizzare i cittadini sul tema delle cure palliative. Infine, riuscire a realizzare un giardino terapeutico ad uso e beneficio dei pazienti.

Questi progetti richiedono molto impegno e risorse, cogliamo l'occasione per fare un annuncio alle aziende del nostro territorio affinché diventino partner di un progetto di solidarietà.

L'hospice San Martino rappresenta un "dono" ed un bene per i Comuni del nostro territorio, averne cura e garantirne l'eccellenza ha una ricaduta significativa su tutti i cittadini. Siamo disponibili ad incontrare sponsor e benefattori interessati a conoscere i nostri progetti per instaurare una collaborazione unica e costruttiva.

Per contatti e info:

Amici dell’Hospice Onlus

tel/WhatsApp 3534252794

mail amic.hospice20@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/amicidellhospiceempoli

Fonte: Amici dell’Hospice Onlus