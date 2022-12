Avis Montopoli segna un +9% di donazioni e +15% di donatori

L’anno non è ancora finito, neppure per le donazioni visto che i Centri Trasfusionali chiuderanno sabato 31, ma l’Avis Comunale Montopoli può già fare un primo provvisorio bilancio sulla propria attività in campo donazioni di sangue ed è un bilancio estremamente lusinghiero.

Alla date del 21 Dicembre infatti le donazioni di sangue si attestano ad un +9,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso passando da 409 a 447 di oggi e l’anno non è ancora terminato.

Un risultato questo in controtendenza rispetto alla raccolta di sangue nei nostri Centri Trasfusionali dove, in generale, si registra un calo rispetto all’anno precedente.

Anche il numero dei Donatori attivi è cresciuto passando da 185 a 214 (+15,6%)

E sono 32 ad oggi i nuovi donatori dell’anno contro i 14 dello stesso periodo dello scorso anno (+128%)

A chi và il merito e quindi i ringraziamenti per questi preziosi risultati? Per Avis Comunale Montopoli il merito ed i ringraziamenti vanno condivisi tra i volontari, per l’impegno che quotidianamente dedicano alla propria Associazione promuovendo la donazione di sangue sul territorio, e i nostri donatori, che concretamente con le loro donazioni periodiche sostengono il sistema sanitario contribuendo a salvare vite umane.

Un ringraziamento speciale va poi fatto a Marta, la nostra volontaria del servizio Civile che con molta dedizione e scrupolo ci sta dando un grosso aiuto nel gestire i rapporti con i donatori.

L’Avis Comunale Montopoli nel ringraziare ancora una volta volontari e donatori, coglie l’occasione per augurare a tutti di trascorrere in gioia le prossime festività e di poter vivere un 2023 sereno e pieno di donazioni.

Non va dimenticato infatti che la donazione di sangue e di plasma è un elemento imprescindibile per gli interventi chirurgici d’emergenza, per i trapianti d’organo, per le terapie oncologiche, per il supporto alle malattie degenerative e infine per la produzione di emoderivati. Speriamo quindi in un 2023 con tanti nuovi donatori e molte più donazioni.

Fonte: Avis Montopoli Val d'Arno