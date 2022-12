Cade dal balcone, al Meyer bambina di un anno

Tanta paura a Pelago, in provincia di Firenze, per una bambina caduta da un balcone. La piccola, di poco più di un anno, stava giocando sul terrazzo del proprio appartamento nel pomeriggio di mercoledì 21 dicembre. La madre stava stendendo il bucato e non ha fatto in tempo a fermare la figlia che si è infilata tra le sbarre della ringhiera.

La bambina è caduta da circa tre metri ed è atterrata sul prato sottostante. Sono stati allertati subito i soccorsi e i sanitari inviati dal 118 l'hanno portata a gran velocità al Meyer di Firenze. La bimba non ha riportato lesioni ma è stata trattenuta in osservazione.