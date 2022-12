Cena degli auguri del Rotary Bisenzio Le Signe, Privitera nuovo presidente

Nella storica sede degli incontri del Rotary Club Bisenzio Le Signe, Villa Castelletti di Signa, il giorno 20 dicembre si è svolta la rituale assemblea annuale: un evento tutto interno ai Soci del Club, ma che assume un valore altissimo, non solo per un bilancio di metà anno rotariano ma per la continuità ed il futuro stesso del Club.

Il presidente Simone Pancani, all’apertura dei lavori, ha voluto ricordare i numerosi eventi finora promossi dal Club, direttamente o in interclub con altri, condizione questa che ha consentito anche una più ampia conoscenza di altri Soci del Distretto, conseguendo al contempo, insieme ad altri, grandi risultati sul fronte dei service. Ha ricordato in particolare l’attenzione su cui il nostro Club ha inteso puntare durante questa annata sul tema della disabilità, supportando in tal modo l’azione di Associazioni che operano a difesa dei più deboli. Un bilancio insomma positivo che vede il nostro Club ancora fortemente impegnato sul territorio.

In particolare ha ricordato poi la convinta adesione del Club ad un Progetto del Distretto Rotary 2071, che vedrà anche la partecipazione di altri Rotary Club, denominato “PRAMA” per l’Attività Motoria adattata; progetto che verrà realizzato a Prato in una palazzina di AVIS con la nascita di uno spazio innovativo destinato a bambini e ragazzi con finalità sportive, ludiche ed educative.

Ma l’Assemblea annuale è anche futuro e dunque c’è stato spazio per l’intervento della Presidente incoming, la Socia Elisabetta Benvenuti, insegnante di matematica, che ha presentato in questo contesto la squadra che la supporterà nella sua annata ed il programma che intende realizzare per l’annata 2023/24, con una forte attenzione sui temi della Scuola, della cultura, dell’ambiente.

Come abbiamo detto l’Assemblea annuale non è solo futuro prossimo ma anche avvenire, per il Club e la sua prosperità, nella serata i Soci hanno provveduto ad eleggere all’unanimità il Presidente del Club per l’annata 2024/2025: si tratta del Socio Franco Privitera, già Dirigente della Regione ora in pensione.

Insomma una serata di bilanci e programmi a cui ha partecipato anche Chiara Pagni nella doppia veste di Socia del Club ed Assistente del Governatore per la nostra Area.

La serata si è infine conclusa con una cena ed brindisi alle fortune ed al futuro del club sorseggiando un ottimo mirto, produzione artigianale dal Socio Antonio Cambi; una pianta, il mirto, che nei secoli è stata cantata da grandi poeti, sacra a Venere dea dell’amore e della bellezza. Con queste parole, Amore e Bellezza vogliamo augurare agli amici tutti che ci seguono, e ci hanno seguito, un caloroso augurio di serene festività.

Fonte: Rotary Club Bisenzio Le Signe