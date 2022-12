Lucca elettronica, arrivano i Chemical Brothers per il Summer Festival

Il Lucca Summer Festival non ha ancora finito i regali di Natale. Dopo i Blur, un'altra eccellenza britannica suonerà live quest'estate. Arrivano infatti i Chemical Brothers in piazza Napoleone, con i visual ipnotici dei designer Smith and Lyall. L'appuntamento è per domenica 23 luglio. Dalle 16 di oggi, mercoledì 21 dicembre, i biglietti saranno in vendita su ticketone.it. Info sul sito luccasummerfestival.it. L'ultima apparizione del duo di musica elettronica in Toscana è del 2019 al PalaModigliani di Livorno