Canti gospel di Natale per la vigilia al Centro trasfusionale di Cisanello

Il 24 dicembre dalle 10 a mezzogiorno al Centro trasfusionale di Cisanello sarà presente il Coro Gospel "Voices of heaven" che intonerà canti natalizi per i donatori di sangue ed emocomponenti per augurare Buon Natale a tutti. Tra le associazioni dei donatori saranno presenti Avis, Fratres, Croce rossa, Pubblica assistenza (sezione di Pisa) che offriranno dei gadget ai partecipanti.

Proseguono le iniziative dello staff medico, infermieristico e tecnico dell'Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti per sensibilizzare il più possibile le persone sull'importanza della donazione in un periodo difficile in cui si registra un considerevole calo anche in Toscana, regione invece da sempre generosa e autosufficiente in questo settore fino a qualche anno fa. Ecco perché è necessario incentivare soprattutto le nuove generazioni, i giovani dai 18 anni in su sull'importanza del sangue per gli ospedali e per tanti emoderivati salvavita e contrastare questa decrescita di donazioni dovuta al calo demografico e ai raggiunti limiti di età di tanti storici donatori, che non vengono soppiantati da altrettante nuove leve.

In questi mesi, oltre a tanti cittadini e soci, hanno donato militari dell'esercito, studenti, testimonial come i Supereroi e Babbo Natale. Ora è il turno del Coro Gospel e l'auspicio è che in tanti raccolgano questo appello alla solidarietà per una vigilia all'insegna dell'altruismo.

Si ricorda che il Centro trasfusionale (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. I referti possono essere ritirati, dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13. E’ possibile prenotare per le donazioni o esami pre-donazione, chiamare le Associazioni dei donatori o telefonare alla struttura allo 050/993741-3742.

Fonte: Aoup - Ufficio stampa