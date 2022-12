Consiglio comunale San Miniato, si parla del gassificatore e del Dup

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato in seduta pubblica, in modalità mista (telematica e in presenza), nel Palazzo Comunale giovedì 22 dicembre 2022 alle 17.

La seduta consiliare è pubblica e sarà visibile attraverso la diretta streaming sul sito del Comune.

La presenza del pubblico è consentita nel rispetto delle regole di distanziamento interpersonale.

Sarà trattato il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Risposta ad interpellanza presentata il 26.08.2022 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Area giochi Balconevisi”.

3. Risposta ad interpellanza presentata il 22.11.2022 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Gassificatore”.

4. Mozione presentata il 22.11.2022 dai gruppi consiliari “Forza Italia” e “Lega Salvini San Miniato” ad oggetto: “Mozione per il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Mons. Ugo Giubbi vescovo di San Miniato dal 1928 al 1946”.

5. Bilancio di Previsione 2023-2025: Documento Unico di Programmazione (DUP). Approvazione. (Segretario Generale). Immediatamente eseguibile

