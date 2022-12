Controlli a Pisa: trovato alla guida in possesso di cocaina, scatta il ritiro della patente

Trovato alla guida in possesso di cocaina, è scattato il ritiro della patente. È successo a Pisa durante i controlli svolti nella serata di ieri dalla polizia di Stato, con l'ausilio di due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana e di una pattuglia della polizia municipale, per un servizio straordinario sul territorio finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di microcriminalità, in particolare dell'area della stazione Centrale e nei quartieri limitrofi di San Giusto, San Marco e Porta Fiorentina.

Durante il servizio sono state identificate 32 persone e controllati 16 veicoli. Tra questi anche l'auto fermata dalla polizia all'altezza della rotatoria di piazza Caduti di Cefalonia. Due le persone a bordo, il conducente 31enne di origini rumene e il passeggero, cittadino coetaneo albanese. L'atteggiamento sospetto dei due ha portato gli agenti alla perquisizione personale e del veicolo, con il ritrovamento di 2 involucri contenenti 3 grammi di cocaina, trovati in possesso del conducente. La sostanza stupefacente è stata sequestrata mentre al 31enne è stata contestata la violazione per detenzione di stupefacenti per uso personale, con ritiro immediato della patente di guida.

Sempre nel corso dei controlli in viale Gramsci una pattuglia della polizia ha fermato, tra gli altri, tre soggetti, due dei quali con precedenti di polizia. Tra questi uno è stato identificato in un 25enne pisano, risultato in Banca dati destinatario della misura di prevenzione dell'avviso orale emessa nei suoi confronti dal questore a causa dei numerosi precedenti. Poiché è stato trovato in compagnia di pregiudicati, spiega la questura, è stato segnalato dalla pattuglia alla Sezione Misure di Prevenzione, per una eventuale più incisiva rimodulazione del provvedimento a suo carico.