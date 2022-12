Controlli antidroga nel Senese: individuate due piazze di spaccio, arresti e denunce

I carabinieri di Siena, con l’approssimarsi delle festività natalizie, hanno intensificato i controlli sul territorio finalizzati anche al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, fenomeno che, purtroppo, durante le festività tende ad aumentare per la celebrazione di feste ed eventi pubblici, con conseguenze anche gravi sulle strade, oltre che per la salute degli assuntori.

Due distinte operazioni di servizio, eseguite dai carabinieri di Siena e Poggibonsi, hanno portato ad individuare due “piazze di spaccio” nel territorio della provincia senese, con l’arresto di 40enne, straniero, e la denuncia in stato di libertà di 2 cittadini italiani, oltre al sequestro complessivo di oltre mezzo chilogrammo di sostanze stupefacenti, del tipo hashish e cocaina, e di 5.000 euro in contanti.

Il 16 dicembre scorso, i militari dell’Arma di Monteroni d’Arbia hanno denunciato alla Procura di Siena un ragazzo del posto, neanche 30enne, con l’accusa di aver ceduto 7 grammi di hashish a dei cittadini locali. Nel corso della perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 53 grammi di hashish, materiale per il confezionamento dello stupefacente e la somma in contanti di 650 euro, ritenuta il provento dell’illecita attività. Nel corso della stessa operazione venivano identificati due assuntori di stupefacenti, che sono stati segnalati alla Prefettura di Siena ai sensi dell’art.75 del D.P.R. n.309/90.

A Poggibonsi, invece, sabato 17 dicembre, i militari della locale Compagnia Carabinieri che già avevano individuato e segnalato all’AG senese un cittadino straniero 40enne per presunto spaccio di stupefacenti, hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso dalla Procura, avvalendosi anche dell’ausilio di una unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di Firenze.

L’operazione di polizia giudiziaria ha avuto esito positivo, grazie anche al fiuto infallibile del cane “TAMI”, che ha portato a rinvenire nell’abitazione del sospettato ben 333 grammi di cocaina e 185 grammi di hashish, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente e oltre 4.000 euro in contanti, sottoposti a sequestro da parte dei Carabinieri in quanto ritenuti provento dell’attività illecita di vendita al dettaglio di stupefacenti. Per il perquisito è scattato l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio ex art.73 del D.P.R. n.309/90.

Nel corso dell’operazione è stato denunciato in stato di libertà anche un cittadino italiano di Poggibonsi, 60enne, che secondo l’ipotesi accusatoria è ritenuto il fiancheggiatore dello straniero arrestato, nella cui disponibilità sono stati trovati e sequestrati ulteriori 34 grammi di hashish e 7 grammi di marijuana.

L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Santo Spirito, in attesa dell’udienza di convalida, mentre tutti gli altri sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Siena