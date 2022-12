Olio, a Siena un corso ufficiale per aspiranti assaggiatori

A.I.R.O., Associazione Internazionale Ristoranti dell'Olio, sarà per la prima volta a Siena, a gennaio 2023, con il Corso ufficiale per Aspiranti Assaggiatori d’olio d’oliva. Si tratta di un percorso formativo completo pensato per professionisti e appassionati che vogliono approfondire la conoscenza dell’olio d’oliva di qualità.

Il corso inizierà lunedì 9 gennaio e si articolerà in 12 lezioni per un totale di 35 ore d’aula suddivise in 5 giornate, composto da lezioni frontali, quattro prove pratiche e quattro prove selettive. Durante le lezioni si affronteranno temi quali l’analisi sensoriale degli oli, le caratteristiche chimiche e varietali, la lettura delle etichette, le tecniche di produzione, di conservazione e di assaggio. Il corso si concluderà con una cena didattica di abbinamento cibo-vino presso un ristorante socio A.I.R.O.

Il capo panel e responsabile del corso è il dott. Franco Pasquini, assaggiatore professionista dal 1995 e Capo Panel COI dal 1997. Dal 2011 è presidente di ANAPOO (Associazione Nazionale Assaggiatori Professionisti dell’Olio di Oliva).

Al termine verrà rilasciato l’attestato per l'idoneità fisiologica all'assaggio dell'olio di oliva, indispensabile per l’iscrizione all’Elenco Nazionale dei Tecnici ed Esperti degli Oli d'oliva Extra vergini e Vergini.

La sede del corso sarà l’Auditorium ChiantiBanca, Via Giovanni Paolo II, 1 a Monteriggioni (Siena), tranne la VII lezione di mercoledì 18 gennaio, che si svolgerà presso la Sala di assaggio delle 4 Commissioni di ANAPOO (Istituto Tecnico Agrario di Firenze, via delle Cascine 11, Firenze).

Fonte: Ufficio Stampa