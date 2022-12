È aperta la call di Italian Lifestyle: il programma di accelerazione per startup e PMI innovative

È aperta la nuova call di Italian Lifestyle, il programma di accelerazione dedicato alla ricerca di startup e PMI innovative che offrono soluzioni digitali e tecnologie abilitanti alle industrie del turismo, della moda e del food.

Il programma è realizzato da Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo Innovation Center con Nana Bianca e Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell’Università di Firenze. È possibile candidare i progetti imprenditoriali a vantaggio delle industrie del “lifestyle italiano” fino al 4 gennaio 2023. Il 15 marzo sarà invece la data di inizio del programma, edizione 2023, saranno rivelati quel giorno i team selezionati che verranno accompagnati per 12 settimane in un percorso di mentorship, networking e formazione. Le startup riceveranno un supporto economico di 20 mila euro per lo sviluppo dei prodotti e la crescita.

Avranno priorità le startup che offrono tecnologie abilitanti nei più innovativi campi di applicazione: intelligenza artificiale, analisi dei big data, blockchain, cloud computing, cyber security, mobile app, realtà aumentata e realtà virtuale, 5G e Internet of Things.

Nella scorsa edizione sono state sei le startup protagoniste dell’iniziativa: Rifò, Blaster Foundry, Calton, Dotzero, Dresso e Italia Rimborso che hanno collaborato con otto aziende partner del territorio in un’ottica di open innovation: Alpitour, Starhotels, Gucci, Ermanno Scervino, Cisco, Colorobbia, Ruffino e Pitti Immagine hanno messo a disposizione i loro manager per cogliere le opportunità di servizi congiunti e nuovi prodotti. Obiettivo finale del programma Italian Lifestyle: rafforzare l’ecosistema dell’innovazione fiorentino, portando nuovi posti di lavoro e attraendo capitali d’investimento.

Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze: “Promuoviamo questa nuova call per startup certi di quanto sia importante per l’ecosistema dell’innovazione fiorentino riuscire ad attrarre giovani team e a lavorare per trovare soluzioni vincenti soprattutto in settori strategici per il territorio come lo sono il turismo, la moda e il food. Il percorso di Italian Lifestyle si affianca all’ormai consolidato programma Hubble con l’obiettivo di far crescere le start up innovative, supportare nel percorso di innovazione le micro imprese e le PMI del territorio, ‘fertilizzare 'il territorio di nuove competenze in linea con i bisogni effettivi delle aziende che ben comprendono l’importanza di intercettare le nuove tendenze del digitale. Siamo lieti di condividere questo percorso con Intesa Sanpaolo Innovation Center”.

“Intesa Sanpaolo Innovation Center è presente, per il secondo anno, come ideatore e promotore di Italian Lifestyle Acceleration Program che ha già dimostrato di produrre impatto sul territorio fiorentino in termini di nuova imprenditorialità, attrazione di investimenti e Open Innovation per le aziende - dichiara Maurizio Montagnese, Presidente della Società -. Tra le nostre missioni aziendali c’è il Supporto allo sviluppo di ecosistemi d’innovazione di respiro internazionale, coordinando il network di relazioni con imprese, incubatori, centri di ricerca, università e ILS ne è uno degli esempi più concreti”.

“Il programma di accelerazione per startup Italian Lifestyle ha già dimostrato, nella prima edizione e con risultati concreti, quanto l’incontro tra le imprese più aperte all’innovazione e i giovani team che lavorano sulle nuove frontiere del digitale possa dare valore aggiunto per il territorio, funzionare da moltiplicatore dei benefici – aggiunge Paolo Barberis, co-founder di Nana Bianca -. Italian Lifestyle affianca uno storico programma di accelerazione, Hubble, che da anni vede Nana Bianca al fianco della Fondazione CR Firenze e di Fondazione per la Ricerca e Innovazione dell’Università di Firenze e che permette di offrire opportunità di crescita a giovani talenti del digitale e alle imprese del territorio di entrare in contatto con professionisti che possono fare la differenza in un mondo in velocissima trasformazione”.

Marco Pierini, Presidente di Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell’Università di Firenze: “La seconda edizione del programma di accelerazione Italian Life Style rappresenta un ulteriore passo in avanti nel supporto allo sviluppo del nostro territorio e delle persone che vi appartengono. Un approccio innovativo verso le startup che ribalta il paradigma più classico grazie al coinvolgimento da subito di grandi attori industriali, ma anche l’ennesimo passo in avanti nel rafforzamento della sinergia fra alcuni degli attori dell’innovazione dell’area Metropolitana, il tutto con al centro l’elemento in assoluto più importante, i nostri giovani talenti. Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione è entusiasta di proseguire questo viaggio fianco a fianco con un team di attori di eccellenza, alla scoperta di nuove frontiere per innovare e far crescere settori chiave della nostra economia territoriale”.

Fonte: Fondazione CR Firenze