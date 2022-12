Dopo gli anni della pandemia, finalmente martedì scorso è tornata la Strenna Natalizia dell’ASD Freccia Azzurra presso una location di assoluta eccezione e prestigio come il Salone storico della Stazione Leopolda di Pisa.

Numeri da capogiro per il sodalizio del Presidente, Agostino Monorchio: il salone gremito in ogni ordine di posti, oltre 500 le persone presenti, con gli oltre 300 atleti tesserati, i circa 40 tecnici ed istruttori ed i 40 tra membri dello staff e dirigenti.

Un colpo d’occhio davvero spettacolare per la madrina della serata, Alice Martini, coadiuvata dal Direttore Sportivo della Freccia Azzurra, Massimiliano Romano che hanno condotto la manifestazione sino al festoso brindisi finale.

Il discorso di apertura del Presidente ha sottolineato la crescita costante dell’associazione sotto diversi punti di vista, ma sempre nella consapevolezza della funzione sociale e formativa dello sport e nella coerenza della propria “filosofia”, incentrata sui valori dell’inclusione, dell’amicizia, del coinvolgimento e del fair play.

Molto emozionante è stata la presentazione di una piacevolissima new entry nel panorama frecciato: la squadra dell’Associazione Italiana Persone Down, che veste i colori del Pisa SC (da sempre vicino a questi ragazzi tifosissimi nerazzurri) e che partecipano al Campionato di Secondo Livello organizzato dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. Da qualche mese, infatti, i ragazzi si allenano presso lo storico “Santa Marta”, ma soprattutto sono entrati a far parte a tutti gli effetti della famiglia frecciata insieme a tutte le squadre biancoazzurre che li hanno accolti in maniera spontanea ma anche entusiasmante. Veramente da brividi il video natalizio dei “neo-frecciati” come tutti i video ricordo di ciascuna squadra presentata, coprendo tutte le categorie dell’attività federale: dalla Terza Categoria sino ai dolcissimi Piccoli Amici 2016-2017 con anche due 2018 già alle prese con i loro primissimi allenamenti.

Insomma, tutti gli oltre 300 tesserati hanno avuto l’onore di salire sul palco per una maritata passerella, ricevendo un piccolo dono natalizio offerto dalla Società, ma soprattutto godendosi i tantissimi applausi ed i calorosi sorrisi delle numerosissime famiglie presenti.

Interessante anche l’intermezzo dedicato a CalcioFairPlay Toscana, movimento in rapida ascesa nel panorama calcistico e dilettantistico regionale, che si ripropone di porre veramente i ragazzi al centro dell’attività, riscoprendo ed evidenziando il valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva, con particolare attenzione al calcio giovanile. Apprezzatissimi gli interventi di Andrea Vaglini, direttore generale del Castelfiorentino United; di Francesco Cesari, direttore generale del Rinascita Doccia oltre a quello appassionato e coinvolgente di Massimiliano Romano, direttore sportivo della Freccia Azzurra, che insieme a Cesari e Vaglini, è membro di CalcioFairPlay Toscana.

E’ stata, dunque, una Strenna Frecciata davvero magica, calda, ricca di tanti momenti emozionanti e belli, con le ragazze ed i ragazzi tutti, assoluti protagonisti della serata com’è giusto che sia, con l’auspicio di concludere al meglio l’anno solare, proiettandosi verso il prossimo con pensieri positivi, ambizioni traguardi e immancabili sogni da realizzare, perché no anche sportivi.

Fonte: Ufficio Stampa