Farmacia di Altopascio, Gaia Del Sarto nuova direttrice

È Gaia Del Sarto la nuova direttrice della Farmacia comunale di Altopascio. La dottoressa, storica dipendente della farmacia, sostituisce Raffaele Giannini, che mantiene la carica di amministratore delegato. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione di Farmacie Altopascio srl, la società che gestisce la Farmacia comunale, e la nomina è avvenuta alla presenza del sindaco Sara D’Ambrosio, del presidente, Roberto Marchetti, della vice Ilenia Vettori e del socio privato Raffaele Giannini.

“Siamo molto orgogliosi di aver individuato per il ruolo di direttrice una risorsa interna - commenta il presidente Roberto Marchetti -. Una persona molto apprezzata dalla clientela e dalle colleghe, in possesso dell’esperienza necessaria e di validi requisiti professionali. La dottoressa Del Sarto, altopascese, è infatti una dipendente storica che è presente nell’organico della società, composto da cinque dipendenti, fin dall’apertura della Farmacia nel 2004 e in questi anni è cresciuta e maturata sotto la preziosa guida del dottor Giannini. Si viene quindi a creare un ideale passaggio di consegne “generazionale” che proietta e rilancia l’attività della Farmacia nel futuro, dopo l’impegno degli ultimi anni volto a valorizzarne la matrice comunale”.

Complimenti e apprezzamenti sono arrivati anche dal sindaco D’Ambrosio, che ha sottolineato proprio come la Farmacia comunale, ubicata a Badia Pozzeveri, accanto al supermercato PAM, rappresenti un esempio virtuoso di partnership tra pubblico e privato, che ha consentito di far diventare la farmacia un vero e proprio presidio socio-sanitario per la cittadina del Tau e per i comuni limitrofi (a partire da Porcari e Montecarlo) e un punto di riferimento per i cittadini che transitano dalla via Romana. La Farmacia comunale, infatti, non è solo distribuzione di medicinali e prodotti per il benessere, ma anche erogazione di servizi - tra i quali le prenotazioni CUP - e attenzione alle persone e alla collettività con iniziative sociali: le Giornate di raccolta del farmaco, lo psicologo in farmacia, il sostegno al volontariato, l’installazione di defibrillatori sul territorio, gli interventi anticipatori della cosiddetta “Tampon Tax”, la sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa