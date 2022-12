Firenze in maglia gialla: è ufficiale, parte dalla Toscana il Tour de France 2024

La notizia era nell'aria ma adesso è ufficiale. Firenze sarà la città da cui partirà il Tour de France del 2024. Il tracciato del percorso in Italia è stato presentato a Palazzo Vecchio e vede la Toscana come terra da cui partirà la corsa ciclistica più importante. Doveroso l'omaggio a un campione come Gino Bartali, che sarà emotivamente al centro della prima tappa, la Firenze-Rimini. Per la prima volta il Tour parte dall'Italia, per la prima volta ovviamente parte dal Granducato.

La prima giornata di corse vedrà Firenze protagonista. Saranno 205 chilometri tra la città del Giglio, il Mugello, San Marino, la Romagna e infine Rimini. Per circa una cinquantina di chilometri la tappa percorrerà la Toscana, facendo la provincia di Firenze dal capoluogo fino a est. Tra i comuni toccati Pontassieve, Rufina e San Godenzo.