Furto in una casa a Pistoia, portate via le ceneri di un bambino e poi ritrovate

I ladri ieri sera hanno fatto irruzione in una casa di Pistoia rubando anche una teca contenente le ceneri di un bambino di 4 anni, scomparso 7 anni fa. Questa mattina, in tempi record, l'urna è stata recuperata dalla polizia. Il furto shock è avvenuto intorno alle 19 e subito dopo la famiglia, nella disperazione, ha lanciato un appello sui social che in poco tempo è diventato virale: "Restituiteci le ceneri di nostro figlio".

Stamani la teca è stata ritrovata abbandonata dagli agenti, chiamati da alcuni passanti, a poche centinaia di metri dalla casa da cui era stata rubata. Un fatto che ha provocato molta commozione in città, riportato oggi da La Nazione, perché le ceneri rubate sono quelle di Manuel Cianferoni, scomparso a soli 4 anni nel 2015 a causa di un tumore, una profonda ferita per Pistoia che ancora oggi porta vivo il ricordo del bambino e che nei mesi della malattia si strinse attorno ai genitori.