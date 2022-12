Gala Toscana Esordienti e Winter Cup, il vivaio del Castelfiorentino c'è

Ci saranno anche gli Esordienti A del Castelfiorentino United al prestigioso Gala Toscana Esordienti Mc Donald's e Winter Cup. I gialloblù sono stati inseriti nel Girone 2 con Capezzano Pianore, Monteserra, Val Bisenzio e San Marco Avenza. Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti di tutto il panorama regionale giovanile, un’occasione per il vivaio gialloblù per confrontarsi con alcune delle realtà più forti e prestigiose di tutta la Toscana.

I tornei quest'anno partiranno con un numero maggiore di squadre, da 48 si è passati a 60, e con diverse novità. La prima è rappresentata dalla doppia fase: quella invernale di qualificazione (nella quale saranno giocate ben 120 partite) e quella primaverile, da fine aprile, ad eliminazione diretta. Fissata per domenica 28 Maggio allo stadio "Torrini" di Sesto Fiorentino la grande giornata finale. Da fine aprile scatterà inoltre un terzo torneo, la nuovissima Teen Cup, riservata a 16 squadre che arriveranno sia dal Gala che dalla Winter.

I gironi di qualificazione per la prima volta sono stati formati da cinque squadre. Si comincia lunedì 26 Dicembre e si giocherà anche venerdì 6 Gennaio, domenica 8 Gennaio, domenica 15 Gennaio e domenica 22 Gennaio. Al torneo partecipano realtà importantissime da tutta la Toscana e tra queste c’è anche il Castelfiorentino United. Una particolarità della formula, che poi ha contribuito negli anni al successo della manifestazione, è rappresentata dal fatto che le location sono itineranti: le gare si giocheranno in varie località della Toscana in campi da gioco di primo livello.

"Sarà un banco di prova notevole per i nostri Esordienti, perché darà la possibilità ai nostri bambini di confrontarsi per la prima volta con una dimensione regionale e, soprattutto, con squadre di grande spessore. Esserci – commenta il direttore generale del Castelfiorentino United, Andrea Vaglini – è da un lato un motivo di grande vanto, dall’altro un’occasione per valutare la crescita del gruppo. Siamo stati inseriti in un girone tosto, ma come sempre cercheremo di farci valere sia in campo che fuori, dimostrandoci all’altezza del palcoscenico anche nell’educazione e nei comportamenti. E’ uno dei particolari a cui teniamo di più".

