Il gatto Giuliano sta male, gara di solidarietà a Castiglion Fiorentino per l'operazione

Abituato ad essere vicino a molti adesso era lui ad avere bisogno, e i suoi concittadini umani hanno risposto presente all'appello della solidarietà. La storia è quella di Giuliano, un gattone tigrato di Castiglion Fiorentino, molto conosciuto nella cittadina della Valdichiana proprio per il suo docile carattere, sempre pronto a ricevere qualche carezza da tutti e a ricambiare, con il suo potere di saper consolare con coccole e fusa le persone colpite da un lutto. Dopo un probabile abbandono, Giuliano arrivò ferito tre anni fa alla sede della Misericordia di Castiglion Fiorentino dove fu accolto dai volontari, portato dal veterinario e rimesso in forze. Da quel giorno, durante i funerali, ha sempre saputo consolare le persone, avvicinandosi per qualche carezza. La sua generosità lo ha reso famoso nel borgo dell'Aretino, tanto quanto il suo omonimo protagonista del cartone animato "Kiss Me Licia". Poco fa, però, il felino si è ammalato di nuovo.

Un volontario della Misericordia ha così chiesto aiuto alla titolare di un negozio di animali del posto e Giuliano è stato fatto visitare. Dai controlli è emerso che il felino amico del paese aveva tre calcoli di oltre un centimetro e, per salvarlo, era necessaria un'operazione. È dunque partito un appello sui social per aiutare l'amico a quattro zampe, rivolto ai concittadini e a chiunque volesse far parte della colletta. In molti hanno risposto e in poche ore la gara di solidarietà ha raggiunto la cifra necessaria, circa 400 euro, per l'intervento. Giuliano è stato operato la scorsa settimana in una clinica di Arezzo, oggi sta bene ed è infine tornato al negozio, dove i proprietari lo hanno adottato. Una disavventura a lieto fine, che ricalca perfettamente lo spirito del Natale, a cui anche il presidente della Regione Eugenio Giani ha reso omaggio tramite social: "Giuliano è un gatto speciale" ha scritto su facebook, postando una foto del felino tigrato.