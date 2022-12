Impianto rifiuti Empoli, Giani: "Ci sono altri 38 progetti"

"Ci sono altri 38" progetti che sono stati presentati per gli impianti rifiuti in Toscana oltre a quello del Terrafino a Empoli. Il presidente della Regione Eugenio Giani non si scoraggia dopo il rifiuto del sindaco Brenda Barnini a proseguire dopo la grande mobilitazione dei comitati da Marcignana e dalle zone limitrofe.

Durante la conferenza di fine anno, Giani ha spiegato: "Come presidente di Regione - ha detto Giani, a margine dello scambio di auguri natalizi con la stampa - ho una visione che mi porta a volare più alto rispetto al gassificatore previsto a Terrafino, nella zona industriale di Empoli, perché noi nel bando che con successo abbiamo prospettato abbiamo sollecitato i Comuni a presentare dei progetti. Questo è uno dei 39 progetti che sono stati presentati, era una sua iniziativa, si presuppone che si andasse fino in fondo: ma se il Comune di Empoli ha ritenuto che la resistenza sociale dei comitati non consentisse di realizzarlo ce ne sono altri 38, ci concentriamo su quello".

Nel frattempo Alia ha affermato in una nota che nonostante il diniego dell'amministrazione concluderà il progetto esecutivo e sarà disposta a presentarlo ai cittadini in futuro.