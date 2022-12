Immobile cercasi a Pisa, l'annuncio dell'agenzia delle dogane

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Stato (ADM) - Direzione Territoriale per la Toscana e l’Umbria ha avviato un’indagine di mercato per la ricerca di un immobile nella città di Pisa da locare e adibire a sede istituzionale dell’Ufficio dei Monopoli per la Toscana - sede distaccata di Pisa.

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate entro le ore 13:00 del giorno 31 gennaio 2023.

Tutte le informazioni concernenti la procedura nonché i modelli per la presentazione delle offerte sono reperibili sul sito internet ADM nella sezione “Amministrazione trasparente".