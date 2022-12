Tragedia in Valdelsa: ciclista 47enne muore dopo lo scontro con un'auto

Un uomo di quarantasette anni è morto in seguito a un incidente stradale in provincia di Siena. Si trovava sulla Sr429bis a San Gimignano in sella alla sua bici ed è deceduto dopo lo scontro con un'auto.

L'impatto si è verificato verso le 15.30 di mercoledì 21 dicembre, le cause dell'incidente sono ancora da chiarire. Era stato attivato anche l'elisoccorso per il ciclista, ma è stato rimandato alla base quando si è scoperto che non c'era più niente da fare.

Sul posto sono intervenuti l'automedica di Campostaggia, l'ambulanza della Misericordia di Poggibonsi e i carabinieri.