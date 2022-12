Inclusione e lotta alla povertà, accordo Caritas-Anci Toscana

Un impegno comune per la lotta alla povertà e per l’inclusione sociale: è questo l'obiettivo dell’intesa siglata oggi tra Anci Toscana e Caritas Toscana, che dà sostanza e continuità ad una collaborazione che già vede spesso i Comuni e le Caritas Diocesane cooperare congiuntamente su questi temi.

Il protocollo sostiene la cooperazione per organizzare tavoli e coordinamenti territoriali, ed intende favorire l’osservazione dei fenomeni sociali collegati alle disuguaglianze, anche nell'ambito dell'Osservatorio Sociale Toscano, oltre a rafforzare e curare i flussi informativi di dati, rapporti e approfondimenti, per mettere in pratica politiche, programmi e progetti innovativi ed efficaci.

“Il disagio economico crescente nelle nostre città e nei nostri territori purtroppo è una realtà che i Comuni conoscono bene - afferma il direttore di Anci Toscana Simone Gheri - e in questo quadro la collaborazione con la Caritas è veramente preziosa e insostituibile. I rapporti sulla povertà degli osservatori ci mostrano una realtà difficile, che gli strumenti delle istituzioni faticano ad affrontare. Sono certo che con questa intesa potremo migliorare l'organizzazione del sostegno a chi si trova in difficoltà, con l’obiettivo comune di offrire non solo un aiuto concreto, ma il recupero della dignità delle persone”.

“Questo accordo con ANCI per noi è molto importante, perché rafforza una collaborazione già in essere, permettendoci così di individuare nuove strategie di contrasto alla povertà, grazie alla capillarità delle nostre reti di ascolto territoriali, per una sempre maggiore promozione delle persone che si trovano ai margini della nostra società” sottolinea Marcello Suppressa, delegato regionale Caritas Toscana.

Fonte: Anci