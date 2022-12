Max Pezzali a Livorno e Firenze: al via le prevendite

MAX30, il tour #HITSONLY nei Palasport 2022/2023 di Max Pezzali, si conferma come l’evento più entusiasmante e sorprendente dell’anno: non si spegne la voglia di fare festa nei Palazzetti di tutta Italia al suono di brani epici che da trent’anni uniscono diverse generazioni, e a grandissima richiesta si aggiungono ben 10 nuove date a una sequela di appuntamenti che finora sono tutti Sold Out.

I biglietti sono in vendita online su Ticketone, Ticketmaster, Clappit da oggi mercoledì 21 dicembre 2022, e dalle ore 12:00 di lunedì 26 dicembre 2022 in tutti i punti vendita autorizzati.

La tournée, prodotta e organizzata da Vivo Concerti, riprenderà in primavera dopo gli spettacoli di Milano e Roma di novembre e dicembre. Max arriverà a Padova (Padova Fiera, 25 marzo 2023) per poi raddoppiare la data di Bologna (Unipol Arena, 28 marzo 2023), quella di Firenze (Mandela Forum, 1 aprile 2023) e quella di Eboli (Palasele, 6 aprile 2023). Si aggiunge il terzo live a Torino (Pala Alpitour, 23 aprile 2023), e a Milano arriva l’ottava serata (Mediolanum Forum, 28 aprile 2023). MAX30 debutterà inoltre a Livorno (Modigliani Forum, 26 aprile 2023- data a cura di LEG Live Emotion Group), Catania (PalaCatania, 5 maggio 2023), Bari (Palaflorio, 9 maggio 2023) e Ancona (Palaprometeo, 12 maggio 2023).

Dopo le celebrazioni dei suoi 30 anni di carriera a luglio con la doppia data di SAN SIRO CANTA MAX, la festa continua nei Palasport, per continuare a celebrare una carriera così straordinaria. Cantare a squarciagola, questa è la chiave per uno spettacolo basato solo ed esclusivamente sulle grandi hit della carriera di Max: da HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO, lo straordinario debutto che ha conquistato all’istante tutta Italia nei primi anni novanta, alle leggendarie SEI UN MITO e NORD SUD OVEST EST, passando per la romanticissima COME MAI e la nostalgica, commovente GLI ANNI, la scaletta ripercorre successi caratterizzati da melodie indimenticabili e testi che sono entrati di diritto nel vocabolario di più generazioni, per un viaggio indietro nel tempo che fa rivivere le emozioni di un passato e un vissuto che nessun altro come Max Pezzali sa raccontare e riportare alla luce.

Max inoltre tornerà a Roma con la data evento IL CIRCO MAX, al Circo Massimo sabato 2 settembre 2023, luogo storico della Capitale nonché tra le più suggestive e celebri location di musica dal vivo all’aperto in Italia e nel mondo, CHE SARÀ ANCHE L’UNICA TAPPA ESTIVA OPEN AIR DEL 2023.