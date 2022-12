Mercatale e auguri, torna l'appuntamento per la Vigilia

E vigilia di Natale sia. Al Mercatale in Empoli scambio di auguri sabato 24 dicembre 2022, dalle 8 alle 13, con una seconda degustazione, gratuita, dei prodotti di alta qualità andata in scena la scorsa settimana, che è stata molto apprezzata.

Gli affezionati clienti del mercato agroalimentare empolese di via Bisarnella, a due passi dal parco Mariambini e dal centro storico della città, ma anche i numerosi visitatori di Empoli Città del Natale, che ogni fine settimana stanno arrivando da tutta Italia, potranno assaggiare le eccellenze delle terre locali e toscane e perché no, portarle in regalo.

Ecco chi sono gli espositori: saranno presenti l'azienda agricola Fabio Conti con la farina di castagne, la cooperativa Le Furiose da Viareggio con il pescato del giorno, il Podere San Pierino con vino, Chianti classico, olio extravergine di oliva e verdure, Clementina Becarelli di Montaione con i formaggi caprini e ancora Juri Scarselli di Fucecchio con le verdure di stagione e trasformati, I 2 Falcetti di Castelfiorentino con i formaggi e Maria Castrogiovanni con latticini, carne bovina e suina e formaggi. Sarà possibile anche apprezzare i prodotti dell’antico forno Romolino di Lastra a Signa con i suoi pani di grani antichi, alle patate, schiacciate e tanto altro, e le proposte di Simone Pischedda con fiori e piante aromatiche, di Marco Macelleria di Castelfiorentino con i salumi di filiera toscana, dell’azienda agricola di Roberto Romagnoli di Montespertoli con carne di vitello e di maiale, salumi e pasta di grani antichi e dell'azienda agricola di Luigina di Certaldo con le verdure di stagione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa