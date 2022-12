Mugello, contributi per rette sportive: finanziato il 100% delle richieste

409 le domande pervenute per il bando dell’Unione dei Comuni varato per sostenere il pagamento delle rette per lo sport da parte delle famiglie. Tutte le domande presentate sono state accolte per un importo complessivo di 40.900

“Volevamo sostenere le famiglie aiutandole a pagare le spese per le rette sportive – affermano il Presidente dell’Unione Stefano Passatore e il Sindaco di Barberino di Mugello, che in Unione ha la delega allo Sport, che hanno fortemente voluto prevedere lo stanziamento – ed essendo riusciti a soddisfare tutte le richieste diciamo che l’obiettivo l’abbiamo raggiunto. Sport è salute e benessere, oltre che socialità, per questo abbiamo il dovere di sostenerlo”.

Nel dettaglio le domande presentate e soddisfatte sono state

123 a Borgo San Lorenzo

85 a Scarperia e San Piero

65 a Barberino di Mugello

63 a Dicomano

35 a Vicchio

20 a Marradi

16 a Firenzuola

2 a Palazzuolo sul Senio

Fonte: Unione Montana dei Comuni del Mugello - Ufficio stampa