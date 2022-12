Musei Civici Fiorentini, le aperture per le Feste

Natale si avvicina e si preparano come ogni anno le attività speciali targate MUS.E nei musei cittadini. In occasione del festival Green Line - promosso dal Comune di Firenze e organizzato da MUS.E, con la direzione artistica di Sergio Risaliti - la luce sarà protagonista dei laboratori artistici Scolpire con la luce al Museo Novecento, in programma sabato 24 e 31 dicembre alle 11 e alle 12: le opere di Tony Cragg e Hans Arp, attualmente in mostra e fortemente connesse con il mondo naturale, ispireranno infatti un’attività creativa in cui la luce andrà a costruire vere e proprie sculture luminose.

Tornano poi, a grande richiesta, i Percorsi a lume di torcia: per piccoli e grandi sarà possibile esplorare i musei cittadini in un’atmosfera speciale e conoscerne le meraviglie grazie alla luce, alla musica e al teatro, che regaleranno alla vista i capolavori di Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi e Santa Maria Novella: gli appuntamenti sono previsti a Palazzo Vecchio il 23 dicembre alle 19 (famiglie con bambini 8/12 anni) e alle 20.30 (adulti); il 30 dicembre alle 17.30 (famiglie con bambini 8/12 anni) e alle 19 (adulti) in Santa Maria Novella e a Palazzo Medici Riccardi il 6 gennaio alle 19 (famiglie con bambini 8/12 anni) e alle 20.30 (adulti); (Importante: ciascun partecipante deve essere munito di propria torcia personale).

E ancora, MUS.E presenta alla cittadinanza un evento d’eccezione presso il Parco delle Cascine, Una giornata nel parco. Proprio nei giorni precedenti il Natale, venerdì 23 pomeriggio (alle 14.30 e alle 16) e sabato 24 mattina (alle 10.30 e alle 12), i bambini dai 3 ai 10 anni potranno vivere un’esperienza unica: saranno infatti coinvolti, a bordo di uno speciale trenino, in un percorso a tappe alla scoperta di questa importante oasi verde della città, che vanta una storia plurisecolare e cela curiosità appassionanti: al termine dell’itinerario, il premio per tutti sarà l’incontro con Babbo Natale. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria (punto di incontro all’avvio di Viale Abramo Lincoln, presso ponte alla Vittoria).

Ma non è tutto, durante il periodo delle feste natalizie il programma delle proposte culturali firmate MUS.E si rende particolarmente ricco e ampio. Sono in primo luogo fruibili le consuete iniziative nei Musei Civici Fiorentini e in Palazzo Medici Riccardi: in Palazzo Vecchio le visite al palazzo e i percorsi segreti, i racconti per i piccoli Favola della tartaruga con la vela e Per fare una città ci vuole un fiore; in Palazzo Medici Riccardi le visite al palazzo e alla mostra Passione Novecento. Da Paul Klee a Damien Hirst. Opere da collezioni private ma anche le attività per famiglie correlate (Lo stemma Medici. Storie e leggende e Occhio al Novecento); presso il Museo Novecento le visite e l'atelier sulla mostra Tony Cragg. Transfer; in Santa Maria Novella e al Museo Stefano Bardini i percorsi per adulti e famiglie; presso la Cappella Brancacci le visite con introduzione nella Sala del Cenacolo e accesso ai ponteggi allestiti per la campagna diagnostica sugli affreschi.

A tema prettamente natalizio anche il percorso Corte in festa (per famiglie con bambini dai 4 ai 7 anni), un itinerario fra le sale monumentali di Palazzo Vecchio per scoprire come la famiglia ducale si preparava ai festeggiamenti della Natività e del Nuovo anno, e Squisita scoperta. Il Granducato di Toscana e la via del cioccolato, una visita tematica per famiglie con bambini dagli 8 anni che permette di ripercorrere le tappe della storia del cioccolato dal Nuovo Mondo alla corte medicea.

Non poteva inoltre mancare una grande festa di inizio anno nuovo: il prossimo 3 gennaio 2023 grandi e piccoli potranno vivere un pomeriggio speciale con Danze a corte (per tutti, a partire dagli 8 anni): i partecipanti saranno accolti nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio e invitati a cimentarsi, grazie alla guida del maestro di danza Santino Bailarino e della sua assistente donna Isabel, in una serie di danze rinascimentali, ammirando i volteggi di una pavane e provare i passi semplici e coinvolgenti delle farandole e delle carole.

Ancora, nei giorni intorno all'Epifania (6 -7-8 gennaio 15 e 16.30), a Palazzo Medici Riccardi, che custodisce la Cappella affrescata da Benozzo Gozzoli, spazio a il Viaggio dei Magi, uno straordinario appuntamento per le famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni dedicato ai tre Re in viaggio e ai loro ricchi doni per il Bambino Gesù.

Il costo delle visite e attività nei Musei Civici Fiorentini è di €2,50 (residenti Città Metropolitana di Firenze) o di €5,00 (non residenti Città Metropolitana di Firenze) oltre al biglietto di ingresso dei diversi musei; sono previste le consuete riduzioni e gratuità. Per le visite e le attività Palazzo Medici Riccardi il costo è di €2 (residenti Città Metropolitana di Firenze) o di €4,00 (non residenti Città Metropolitana di Firenze) oltre al biglietto di ingresso del museo; sono previste le consuete riduzioni e gratuità.

Per tutte le attività la prenotazione è obbligatoria.

Per le attività nei Musei Civici Fiorentini tel: 055-2768224, mail: info@musefirenze.it

Per le attività a Palazzo Medici Riccardi tel: 055-276 0552, mail: info@palazzomediciriccardi.it

Gli orari dei Musei Civici Fiorentini e di Palazzo Medici Riccardi durante le festività

Il Museo di Palazzo Vecchio sarà aperto anche il 25 dicembre con orario 14 -19, la Torre di Arnolfo con orario 14 – 17, mentre il 1° gennaio 2023 apertura rispettivamente con orario 11 – 19 e 11 – 17. Palazzo Vecchio sarà regolarmente aperto, come consueto, anche il 26 dicembre e il 6 gennaio, così come la Torre di Arnolfo.

Aperto il giorno di Natale il complesso di Santa Maria Novella, con orario 13 – 17,30 e poi il 26 dicembre dalle 9.30 alle 17.30, il 1° gennaio dalle 13.00 alle 17.30 e il 6 gennaio sempre dalle 13.00 alle 17.30.

Apertura regolare per il giorno di Santo Stefano e per l’Epifania anche per il Museo Novecento, che sarà aperto anche il 1° gennaio, dalle 11 alle.

La Cappella Brancacci sarà aperta il 26 dicembre dalle 10 alle 17 e il 6 gennaio dalle 13 alle 17, chiusa a Natale e Capodanno e il 7 gennaio, la Fondazione Salvatore Romano sarà aperta il 26 dicembre dalle 10 alle 17. Chiuso il giorno di Natale e il 1° gennaio 2023 il Museo Stefano Bardini, apertura regolare il 26 dicembre e il 6 gennaio. E infine, per il Museo Gino Bartali, apertura regolare il 6 gennaio. Il Museo di Palazzo Medici Riccardi sarà aperto il 26 dicembre dalle 9 alle 19, il 1° gennaio dalle 14 alle 19 e il 6 gennaio dalle 9 alle 19.

La Domenica Metropolitana si terrà domenica 8 gennaio 2023.

I musei osserveranno i consueti orari nelle giornate non festive.