Musei del Bargello, gli orari per le Feste

Una giornata intera per visitare i Musei del Bargello il primo giorno del nuovo anno ad ingresso gratuito: domenica 1° gennaio 2023 il Museo Nazionale del Bargello e il Museo delle Cappelle Medicee saranno infatti aperti dalle ore 10 alle 18 (e non fino alle 13:50 come precedentemente annunciato), mentre il Museo di Palazzo Davanzati sarà aperto dalle 10 alle 14.

Inoltre, come precedentemente comunicato, il Museo Nazionale del Bargello amplierà l’orario di accesso al museo nelle giornate di lunedì 26 dicembre, venerdì 30 dicembre quando sarà aperto dalle 8:15 alle 18:00 e lunedì 2 gennaio 2023, giornata in cui sarà visitabile dalle 8:15 alle 19.

In occasione del periodo delle festività sono inoltre in programma due aperture straordinarie e notturne del Museo delle Cappelle Medicee, organizzate in collaborazione con l’Opera Medicea Laurenziana, per permettere ai visitatori di accedere a questo luogo straordinario anche in orari inconsueti. Il 30 dicembre e il 6 gennaio il museo sarà infatti aperto dalle 8:15 alle 22, permettendo così ai visitatori di accedervi e di poter godere di tutti i capolavori in esso contenuti.

Lunedì 2 gennaio sarà inoltre aperto in via eccezionale anche il Museo di Palazzo Davanzati dalle 14 alle 19.

Venerdì 6 gennaio il Museo Nazionale del Bargello e il Museo di Palazzo Davanzati osserveranno l’orario ordinario: il primo sarà aperto dalle 8:15 alle 13:50 e il secondo dalle 13:15 alle 18:50.

Domenica 8 gennaio il Museo Nazionale del Bargello osserverà l’orario 8:45-14, saranno inoltre regolarmente aperti anche il Museo delle Cappelle Medicee (8:15-13:50) e il Museo di Palazzo Davanzati (13:15-18:50).

Si comunica che nelle giornate del 24 e del 31 dicembre 2022 i Musei del Bargello anticiperanno l’orario di chiusura alle 18.

Nelle giornate non segnalate i musei osserveranno i regolari orari di apertura al pubblico. I Musei del Bargello sono chiusi al pubblico il 25 dicembre.

Fonte: Ufficio Stampa