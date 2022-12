Natale al Rotary Fucecchio-Santa Croce, soci a tavola e musica con il coro "inCanto"

Come avviene in tutte le famiglie, nelle aziende più coinvolgenti e nelle associazioni più partecipate anche il Rotary Club Fucecchio - S.Croce S.A. ha organizzato la propria Cena degli Auguri per soci ed amici. Si è svolta venerdì ultimo scorso presso l’Hotel Villa Sonnino dove gli ambienti storicamente di pregio ed elegantemente addobbati in stile natalizio già predisponevano all’ammirazione ed ai buoni sentimenti. A caratterizzare la piacevolezza della serata è stata però la presenza del coro "inCanto", costituito da un gruppo di bambine e bambini, della scuola primaria Pascoli di Fucecchio, della scuola Fucini di San Pierino e della scuola media Montanelli – Petrarca, accompagnati da alcune loro insegnanti. I piccoli coristi, diretti dal prof. Massimo Annibali e dalla prof.ssa Valentina Fogli, hanno cantato vari motivi natalizi mentre li ha accompagnati al piano il prof. Marco Pro.

Il coro è nato per il decisivo impegno della ex Preside dell’istituto comprensivo "Montanelli-Petrarca", professoressa Marinella Pascale, che ha sostenuto con forza l’importanza ed il valore di aderire al progetto della Regione Toscana, diretto a promuovere la diffusione della cultura musicale fra i giovani. Finora si era esibito solo all’oratorio La Calamita, luogo di aggregazione e socializzazione della chiesa delle Vedute e ad Arezzo in occasione della rassegna "Cori in circolo" a cui hanno partecipato cori di scuole di tutta la Toscana e di tutti i livelli, dalle primarie ai conservatori. Il Rotary Club, ospitando i piccoli cantori e dando loro modo di farsi conoscere, ha voluto condividere lo spirito che anima il gruppo e contribuire a far apprezzare le loro attività, nonché le capacità e l’impegno applicato, promettendo anche di creare occasioni per ulteriori esibizioni.

Presenti alla serata anche l'attuale Preside, prof. Manuel Salvaggio e la vice-preside prof.ssa Barbara Billeri. La serata è proseguita poi con la cena, con una lotteria con premi offerti dai soci stessi e avente lo scopo di raccogliere fondi per una iniziativa benefica a favore di ragazzi con problemi di inserimento sociale e si è conclusa con il tradizionale scambio di auguri.

Fonte: Rotary Club Fucecchio - Santa Croce sull'Arno