Sposi d'oro, d'avorio e di diamante: a Castelfranco 32 coppie festeggiate

La forza dello stare insieme, dell’affrontare i giorni belli e meno belli in due, sostenendosi l’un l’altro. Il traguardo in una famiglia che è anche un elemento di solidità per tutta la comunità.

Sabato 17 dicembre, presso la sala danza dell’Orto di San Matteo, il Comune di Castelfranco di Sotto ha celebrato 32 coppie che quest’anno festeggiano i loro anniversari di matrimonio.

Nozze d’oro, d’avorio e di diamante per le coppie sposate da 50, 55, 60 e addirittura 65 anni.

Le coppie invitate dal Comune sarebbero state in tutto 91, ma i cittadini presenti sono stati in tutto 64, vale a dire 32 coniugi uniti in matrimonio dal 1957, 1962, 1967 e 1972.

Ogni coppia è stata omaggiata con una pergamena ricordo che esprime l'ammirazione e la riconoscenza del Comune verso chi ha saputo vivere insieme una storia di condivisione lunga più di 50 anni.

"Queste persone racchiudono in sé infinite storie da raccontare- ha commentato il sindaco Gabriele Toti- . Storie di famiglie unite, di giornate belle e meno belle, di lavoro, fatica, amore e serenità. Sono le fondamenta della nostra comunità, in molti casi nonni, zii, donne e uomini che hanno dato un contributo importante alla società in cui vivono. Si meritano assolutamente di essere festeggiati ufficialmente. Sono un esempio per tutti noi".

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa