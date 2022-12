Ottimi risultati per il Centro Ippico Empolese nel Campionato invernale Dressage a Pontedera

Non poteva che finire nel migliore dei modi il 2022 per il Centro Ippico Empolese, che ha visto i suoi atleti sui gradini più alti del podio nelle discipline del Dressage e salto ad ostacoli. Impegnati lo scorso fine settimana a Pontedera nel Campionato invernale Dressage e seguiti dal Tecnico Francesca PIERI che dice – le medaglie non le porto al collo, le tengo intorno a me e si chiamano Maddalena ROMANELLI, Ginevra BECONCINI, Alessio GHINASSI, Irene GHINASSI e Beatrice GUARNERI. Dalla E210 alla M300 orgogliosa dei risultati dei miei allievi, delle medaglie ottenute e dei loro risultati che mostrano una grande crescita tecnica -.

Non da meno i Campionati Invernali di salto Ostacoli, preparati dal Tecnico Alessio BIANCHI, dove si è distinta la super amazzone Giorgia ZAMAGNI su Chantal, che va sul gradino più alto del podio, medaglia d’oro 1° classificata in categoria C130, Ginevra DENTATO su Gradento, 4° classificata in categoria C130, Eleonora FRANCHINI su Bing Bang, medaglia di bronzo 3° classificata in Categoria Emergenti Primo Grado, medaglia di bronzo anche per Elena AMMANNATI su Brave Horse nella Categoria Amatori. Il Tecnico Alessio BIANCHI dice: lavorare con i cavalli può essere difficile sia in campo di allenamento che in campo gara, ma a volte bisogna accettare di tornare indietro di qualche passo, questo è fondamentale per costruire e rafforzare fiducia e concentrazione con il cavallo, consolidare il binomio e trasmettergli entusiasmo verrà ripagato da lui che farà la magia

Fonte: Centro Ippico Empolese