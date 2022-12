Piscina comunale Empoli, TNT: "Altra proroga? Torneo 'Città di Empoli' non si farà"

A pochi giorni dalla scadenza della gestione Aquatempra per la piscina comunale indicata per il 31 dicembre 2022 ancora regna il silenzio che lascia poco spazio a chi sperava in un 2023 all’insegna della novità e della ripresa.

“Evidentemente hanno deciso per una ulteriore proroga – commenta il Presidente del Team Nuoto Toscana Empoli – senza considerare le esigenze delle società sportive che utilizzano l’impianto.

L’Amministrazione Comunale pare decisa a infierire su chi fa sport da sempre, abbiamo subito gravissimi danni prima per i tagli inopportuni agli spazi acqua nel completo disinteresse degli organi comunali competenti, poi per la lunga chiusura dell’impianto pubblico e la mancata concessione dei consueti contributi comunali a vantaggio di altri, infine per un aumento delle tariffe del 50%, siamo esausti”

La società Team Nuoto Toscana Empoli, lo ricordiamo, ha raccolto negli ultimi vent’anni numerose medaglie internazionali portando alla ribalta campioni importanti come Andrea Volpini, Simone Ercoli, Rachele Bruni, Linda Caponi ed oggi la neo-campionessa europea Ginevra Taddeucci. Purtroppo le vicende degli ultimi anni pesano non poco ed anche il meeting estivo “Città di Empoli” manifestazione natatoria tra le più importanti in Italia sembra sia destinata ad approdare in altra sede per la terza volta consecutiva.

“Sono dispiaciuto per gli sportivi empolesi – prosegue Pistelli - ma presto dovremmo annunciare ancora una volta che il prestigioso evento si sposterà a Livorno. Tutto ciò nuocerà ovviamente anche alle imprese locali, gli alberghi di zona ed i punti ristoro locali registreranno ancora una volta un ammanco grave. Aspettiamo soltanto la conferma che la gestione è prorogata e siccome si vocifera per 6 mesi per noi è doveroso emigrare altrove. L’impianto così com’è è inadeguato e soprattutto non ci sono quelle certezze che una organizzazione di eventi di alto livello dovrebbe avere” Il meeting Città di Empoli giunto alla 29° edizione raccoglie ogni anno duemila persone tra atleti, accompagnatori e appassionati, sulle tribune della piscina per 3 giorni di gare. Prima di emigrare a Livorno la manifestazione ha visto presenze illustri come Federica Pellegrini e Massimiliano Rosolino che hanno richiamato sugli spalti di via delle Olimpiadi anche numerosi sportivi empolesi