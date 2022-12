Regalo di Natale a Pontedera: riapre la biblioteca Gronchi

Domani, giovedì 22 dicembre, sarà il giorno della tanto attesa riapertura della biblioteca Giovanni Gronchi di Pontedera. Sono stati inseriti dei corridoi pedonali protetti per la salvaguardia degli utenti che accedono da viale Rinaldo Piaggio nel parcheggio dove sono state rilevate anomalie strutturali. I servizi bibliotecari ritornano in modalità ordinaria e cessano di esistere le 'succursali' presso il Centrum Sete Sois Sete Luas e il Centro culturale pastorale Le Mantellate. Da martedì 19 i servizi erano stati sospesi proprio per ripristinare il servizio alla Gronchi. All'interno dei locali della biblioteca sarà ospitato anche il servizio Segreteria Studenti di UNIPI.