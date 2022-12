Camion ribaltato sulla 429, fissata la data della rimozione

Da giorni lungo il tracciato della sr429 tra Castelfiorentino e Certaldo è presente un camion riverso in un fosso. Il sindaco castellano Alessio Falorni ha pubblicato su Facebook un aggiornamento della questione, soprattutto per quanto concerne la rimozione del mezzo, fissata dopo Natale.

Per toglierlo, spiega Falorni, "le gru devono stare sulla strada, quindi per forza serve una chiusura di cinque ore". Si tratta però di una strada trafficatissima quindi "fra lasciare il camion li e provocare gravi disagi prima di Natale a tutti gli utenti della strada, la Città Metropolitana mi ha comunicato la sua volontà di procedere con l’ordinanza di rimozione per il prossimo 28 dicembre, dalle 9.30 alle 14.30".

Ancora Falorni: "Non sono ovviamente contento, per i tempi di risposta al problema, ma penso che la valutazione sull’evitare la data del 23 dicembre sia corretta. Quindi, becchiamoci ancora il camion in fossa, e se qualcuno gli vuol mettere due palle di natale per goliardia sopra, becchiamoci pure la goliardia".