Ritirate 15 patenti nel fine settimana dalla polizia

“Stragi del sabato sera”: continuano i servizi della Polizia Stradale di Firenze finalizzati alla sicurezza attraverso specifici controlli sugli automobilisti che si mettono alla guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Le pattuglie hanno infatti contestato ben 15 infrazioni per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche nella sola notte di sabato 17 dicembre.

Un dispositivo, quello messo in atto dalla polizia stradale, che non ha lasciato scampo, 15 infatti le patenti ritirate e 160 i punti decurtati.

Nel mirino della polizia durante l’intera settimana anche altre violazioni che ben 85 pattuglie impiegate hanno contestato agli automobilisti in difetto. I numeri parlano da sé: 16 incidenti rilevati di cui 7 con feriti e 12 con danni, 7 infrazioni relative alla velocità elevata, 8 per mancato utilizzo della cintura di sicurezza e 15 per uso dei telefonini.