Treni, Lega: "Forti disagi nell'Empolese Valdelsa, ogni giorno ritardi e cancellazioni"

"Non c’è pace per i tanti pendolari dell’area empolese che quotidianamente devono utilizzare il treno per recarsi al lavoro o a scuola" affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega ad Empoli.

"Non passa pressochè giorno che si registrino ritardi o addirittura cancellazioni di corse e ciò sta diventando sempre più inaccettabile. È vergognoso quello che devono sopportare gli utenti che pagano regolarmente biglietto o abbonamento e le timide proteste messe in atto dall’Assessore Baccelli nei confronti del gestore non hanno sortito il minimo effetto. Sarebbe bello, ma temiamo non capiterà mai, che lo stesso Assessore prendesse lui stesso un treno su questa disastrata linea e forse si potrebbe rendere conto di quello che devono subire i viaggiatori -sottolineano Galli e Picchielli. "Insomma - concludono - possibile che nel tecnologicamente avanzato ormai prossimo 2023, ci debbano ancora essere tutte queste magagne a livello ferroviario nella predetta zona?"

Fonte: Ufficio stampa