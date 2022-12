Al Chiostro di S.Francesco la strenna natalizia della Parte di Tramontana del Gioco del Ponte

Si è tenuta nella Sala del Capitolo del Chiostro di San Francesco l’ormai consueta strenna natalizia della Parte di Tramontana del Gioco del Ponte, appuntamento durante il quale il Comando è solito consegnare un dono a ciascuna Magistratura di Parte ed un omaggio a tutti i propri simpatizzanti. Alla presenza delle rappresentative delle sei squadre boreali, dei gruppi armati e del settore civile, nonché di numerosissimi sostenitori e appassionati del Gioco del Ponte, il Comando ha desiderato consegnare a tutti, oltre alle consuete strenne, il calendario di Tramontana 2023 e, con l’occasione, annunciare il programma delle attività civili per il nuovo anno.

Proprio la ripresa a pieno delle attività civili, dopo quasi tre anni di rallentamenti a causa della pandemia, ha costituito un elemento di grande entusiasmo che ha incoraggiato la grande affluenza all’evento. Erano presenti il Comandante Generale del Gioco del Ponte Roberto Tonini, che ha portato il saluto del Consiglio degli Anziani ed in particolare dell’Assessore alle Tradizioni Storiche Filippo Bedini, il Presidente dell’Ente Parco di San Rossore Lorenzo Bani, ed in rappresentanza della Regione Federico Eligi.

La serata è stata anche l’occasione per la Parte di Tramontana di sostenere, tramite una raccolta di offerte, il progetto solidale della Caritas Diocesana denominato “bolletta sospesa” a sostegno delle famiglie in difficoltà del nostro territorio. Un rinfresco ed un brindisi augurale hanno concluso la serata, con la Parte che si è data appuntamento per i prossimi eventi, a cominciare dal dì di Sant’Antonio Abate il 17 gennaio e dalla Festa di Parte del 21 gennaio.