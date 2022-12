Non fu truccata: assoluzione per tutti sulla gara rifiuti per l'Ato Toscana Sud

Tutti assolti. Non ci furono gare truccate per la gestione dei rifiuti nelle province servite dall'Ato Toscana Sud, ossia Siena, Arezzo e Grosseto.

Il tribunale di Firenze ha assolto con formula piena l'ex direttore di Ato Toscana Sud Andrea Corti, insieme a Eros Organni e Marco Buzzichelli, rispettivamente amministratore e consulente del raggruppamento temporaneo d'impresa Progetto 6, aggiudicatario nel 2012 dell'appalto indetto da Ato Toscana Sud per un valore di 171 milioni 608 mila euro. Per loro l'accusa era di turbata libertà degli incanti. Proprio la procura fiorentina ha chiesto l'assoluzione.

Non è stata accolta la richiesta del pm per l'accusa di corruzione, per mancanza di prove, contro Corti in merito a una presunta dazione di 119mila euro che avrebbe ricevuto in tre tranche, tra il 16 settembre e il 4 dicembre 2016, in cambio della sua disponibilità a favorire Progetto 6 nell'aggiudicazione dell'appalto.

Assoluzioni anche negli altri imputati coinvolti perché 'il fatto non sussiste'. Per Siena Ambiente e Sei Toscana cade anche la richiesta danni avanzata contro le stesse da Ato Toscana Sud.