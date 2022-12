Calcio, il 28 dicembre memorial intitolato a Francesco Bosi

Si svolgerà al Centro Tecnico di Coverciano il primo memorial intitolato alla figura di Francesco Bosi, personaggio politico scomparso nel luglio 2021. Bosi è stato anche un punto di riferimento per il mondo sportivo, sia come assessore allo sport del Comune di Firenze negli anni Ottanta, sia come presidente regionale della Libertas.

Da sottosegretario di Stato alla Difesa ha avuto, fra le altre deleghe, quella dello sport nel mondo militare. L’associazione che porta il suo nome è il soggetto promotore con il patrocinio del Comitato Regionale Toscano della Federcalcio.

Il torneo si svolgerà mercoledi 28 dicembre e avrà inizio alle 14.30 e vedrà coinvolte, in un quadrangolare, Rondinella Marzocco, Firenze Ovest, Affrico e Rio Marina. Sarà presente anche l'assessore allo sport Cosimo Guccione.

Questo il programma:

Semifinali ore 14.30

Rondinella Marzocco-Rio Marina

Firenze Ovest-Affrico

Finali ore 15.30

Al termine cerimonia di premiazione presso Aula Magna di Coverciano

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa