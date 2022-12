Capodanno a Fornacette tra food truck, spettacoli per bambini e la musica dei White Truffles

Questa mattina, presso la sala consiliare del Palazzo Comunale, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Capodanno organizzato dal Comune di Calcinaia.

L’evento avrà luogo a Fornacette nella piazza Fausto Coppi, davanti al Museo della Bicicletta da poco inaugurato e appena dietro la Casa del Popolo di Fornacette. La scelta della frazione segue la logica di alternare anno dopo anno Fornacette e Calcinaia per i festeggiamenti della notte di San Silvestro.

“Questo evento, inedito per il nostro Comune, ci auguriamo che possa essere apprezzato da tanti fornacettesi e calcinaioli, ma anche da cittadini di altri comuni limitrofi. La nostra intenzione non è quella di allestire una festa eclatante, ma un evento piccolo che possa offrire momenti di socialità, di svago, di convivialità alla nostra comunità e non solo. Speriamo vivamente che possa essere apprezzato e ci auguriamo che siano molte le persone presenti che intendono brindare con noi all’inizio del nuovo anno” ha raccontato il Sindaco di Calcinaia, Cristiano Alderigi, ringraziando poi tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione, dalla parte artistica, alla struttura amministrativa, fino alle associazioni e allo sponsor.

Successivamente ad intervenire è stato il Vicesindaco, Flavio Tani, che ha ulteriormente ringraziato e sottolineato come questa iniziativa sia nuova per gli organizzatori e importante per far vivere il cuore di Fornacette: “Il nostro vuole essere un capodanno in famiglia, una festa che ci dà l’occasione di ritrovarci in piazza per brindare con la popolazione al nuovo anno”.

Direttrice artistica dell’evento, Silvana Isolani, ha preso la parola sottolineando l’importanza della fiducia e reciproca collaborazione che si è instaurata con l’Amministrazione di Calcinaia: “Rispetto, professionalità e umiltà sono tre cardini su cui si basa questa collaborazione, nata in modo naturale iniziativa dopo iniziativa, dove ho potuto conoscere un’Amministrazione che si dedica davvero al benessere dei cittadini. Dall’esterno non sempre è facile rendersi conto di quanto impegno e lavoro vi sia dietro alla realizzazione di un evento e sono molto contenta di poter fare la mia parte nell’organizzazione del Capodanno, che, a giudicare dal riscontro ottenuto sui social, sembra essere atteso con entusiasmo dalle persone”.

Il cartellone della serata prevede sia una parte gastronomica in forma di Street Food, dove ce ne sarà davvero per tutti i gusti, sia una parte artistica che andrà ad arricchire i festeggiamenti.

Dalle ore 20, i più piccoli ma non solo potranno ascoltare Peter Pan e Mattia Pagni del teatro di Bo’ che diletteranno il pubblico “con favole, storie e tanta magia, grazie anche a un nuovo spettacolo che vede protagonista l’abitante dell’isola che non c’è”, come ci ha anticipato l’artista, presente anch’egli alla conferenza stampa.

Dalle ore 22 i presenti potranno ballare e cantare sulla musica dei White Truffles, band composta da quattro elementi, provenienti da stili musicali differenti e capaci quindi di intrattenere con diversi generi musicali e un ricchissimo repertorio.

A collaborare fattivamente con l’amministrazione per la buona riuscita dell’evento e per il rituale brindisi di mezzanotte, anche la sezione soci UniCoop della Valdera, rappresentata in conferenza dal Vicepresidente Massimo Pinori, già direttore del punto vendita di Fornacette: “Come sezione soci siamo veramente molto attenti al territorio e poterlo valorizzare è un piacere, motivo per cui siamo lieti di poter contribuire a questo evento”.

“Una festa davvero importante per il Comune e per tutta la popolazione, dimostrazione di come, grazie all’impegno e al lavoro di molte persone, sia possibile concretizzare un’idea progettuale. La volontà dell’Amministrazione è che sia un evento a misura di piccolo centro, un momento per festeggiare insieme, per riconoscersi e condividere un po’ di svago dopo gli scorsi anni di pandemia, senza mai scordarci che molte persone, anche vicine a noi, non hanno purtroppo la possibilità né di festeggiare, né di trascorrere in pace e serenità le imminenti festività”.

Con queste parole il Primo Cittadino ha chiuso la conferenza, rinnovando a tutti l’invito ad essere presenti nella Piazza antistante il Museo della Bicicletta a Fornacette Sabato 31 Dicembre.

Fonte: Ufficio Stampa