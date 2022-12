Oggi ringrazio un amico Chef Mattia Compagnucci, che ha un amore per la cucina e lo dimostra nella creazione dei suoi piatti, sempre molto curati e soprattutto buoni.

Una ricetta per le feste Natalizie con la pasta fresca, il pesce e la crema di porri, la foto in primo piano l'ha scattata Mattia!

Tanti auguri di Natale a tutti voi che leggete e che seguite la rubrica, grazie!

Cappelli con baccalà su crema di porri

Per la pasta

150gr farina 00

50 gr semola

2 tuorli d’uovo

Ripieno

2 patate

250gr baccalà

Prezzemolo

Sale

Pepe

Crema porri

2 porri

2 cucchiai d’ Olio

50 ml acqua

50 ml latte

Per la pasta

Disponiamo le farine a fontana e creiamo una voragine, adagiamo i tuorli ed iniziamo ad impastare. Se risulta dura aggiungiamo poca acqua. lavoriamo bene fino ad ottenere un composto omogeneo che dovrà riposare in frigo coperta per 15 minuti.

Per il ripieno

Private il baccalà dalla pelle ed eventuali lische rimanenti e le patate vanno sbucciate e le lessiamo a vapore. Schiacciamo a caldo le patate con la forchetta aggiungiamo il baccalà e amalgamiamo aggiungendo il prezzemolo, sale e pepe. Copriamo e facciamo riposare in frigo per 1 ora.

Per la crema

Puliamo i porri privandoli della barba inferiore e lavarli sotto acqua corrente, tagliamoli a rondelle e li mettiamo in padella a rosolare a fuoco basso con l’olio e l’acqua. aggiungiamo sale e poco pepe ed in fine il latte. Frullate a consistenza vostro gusto. Stendete la pasta in modo sottile, ricavate dei cerchi e dentro ogniuno di esso adagiate il ripieno. Spennellate i bordi con acqua e chiudete a mezza luna e con l’aiuto del pollici chiudete le punte. Fate bollire l’acqua con sale, calate i cappeli. Scolate.

Assemblate il piatto sulla base la crema di porri, i cappelli, un filo d’olio e per completare la pelle del baccalà fritta.

Mattia Compagnucci

