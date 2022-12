Due concorsi per cardiologi e categorie protette alla Fondazione Monasterio

La Fondazione Toscana Monasterio con sede legale in Pisa, informa che sono stati banditi i seguenti avvisi:

- (scadenza 05/01/2023) – Avviso di selezione pubblica, per il conferimento di un 1 incarico libero professionale a laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Cardiologia a supporto della UOS Cardiologia

- (scadenza 16/01/2023) – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di CTP – Informatico cat.D interamente riservati a soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999 e s.m.i. e alle categorie collegate e/o equiparate a norma di legge.

Per ogni utile informazione sul bando, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet della Monasterio www.monasterio.it:

https://www.monasterio.it/albo-on-line/bandi-di-concorso/

