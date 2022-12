Cooperazione internazionale, 40mila euro per la Metrocittà

Preso atto dell’ottimo riscontro ricevuto dalle numerose iniziative promosse dai Comuni del territorio in materia di cooperazione internazionale nel corso delle precedenti annualità, la Città Metropolitana di Firenze ha ritenuto opportuno procedere al sostegno a nuovi progetti stanziando 40 mila euro:

4300 sono stati assegnati al Comune di Bagno a Ripoli per 'Comunità aperte. Progetti di cooperazione a favore del popolo Saharawi;

1364 al Comune di Dicomano per l'accoglienza dei bambini Saharawi "piccoli ambasciatori di pace";

2184 al Comune di Palazzuolo sul Senio per "sensibilizzazione verso le crisi umanitarie";

10.353 al Comune di Pontassieve per 'Wilne names nba';

5832 al Comune di Scandicci e 4738 al Comune di Sesto Fiorentino' per "Chorat'an: dare continuità al progetto linguistico del Centro giovanile Mkhitar di Coharat'an in Armenia"

4228 al Comune di Scarperia e San Piero;

6998 all'Unione dei Comuni del Valdarno e della Valdisieve per il progetto "Contro un diritto negato".

"Aiutiamo così quella bella diplomazia che nasce da persone e associazioni con il coinvolgimento degli enti locali - dichiara Sandro Fallani, consigliere delegato alla Cooperazione della Metrocittà - Di fronte ai grandi scenari siamo disarmati ma non inermi. Ogni singolo progetto è una declinazione positiva della volontà di cambiare le cose e la Storia"

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa