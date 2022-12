Costanza Masini nuova presidente provinciale di Donne Impresa Confartigianato

Più che una novità, un dato di fatto: quella delle donne nel mercato del lavoro è una presenza sempre più consolidata. Anche a Firenze, infatti, le imprese a guida femminile sono una realtà: oltre 23mila quelle attive secondo i dati della Camera di Commercio, con pure un saldo leggermente positivo nel 1° semestre 2022 (+1%); manifatturiero (20,6%), servizi (22,2%) e commercio (22,7%) i settori dove si riscontra una prevalenza. Da qui la scelta di dare voce alle imprenditrici e alle professioniste. È Costanza Masini, alla guida della storica Terrecotte Masini di Impruneta, la nuova presidente provinciale di Donne Impresa, il movimento promosso da Confartigianato e guidato a livello nazionale da Daniela Biolatto. Costituito nel 1994, Donne Impresa nasce per rappresentare le specifiche esigenze delle imprenditrici che in Italia rappresentano uno dei punti di forza del sistema economico e per fare da cerniera tra le imprese femminili e le istituzioni. Ad affiancarla come vicepresidenti Serena Nobili e Ivonia Apicella. “Le donne non hanno ancora le stesse condizioni di partenza e c’è ancora qualche ritrosia quando ci vedono alla guida di aziende ma i tempi stanno cambiando – scandisce Masini – e questa giunta vuole contribuire al cambiamento. Ci concentreremo su come promuovere e incoraggiare ancora di più e soprattutto concretamente l’imprenditoria femminile. Ovviamente – sottolinea Masini – ci vuole, in tutto, anche il coinvolgimento degli uomini. Speriamo di lasciare un segno e di costruire una società migliore”. E tra le azioni che vorrebbe promuovere: “Incontri nelle scuole e nelle università, per far vedere a tutti e a tutte quanto possiamo fare”.