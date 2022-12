Una Family Room per Careggi, famiglie vicine nei momenti difficili

Il taglio del nastro della nuova Ronald McDonald Family Room di Firenze ha aperto la Maternità dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi all’accoglienza delle famiglie dei piccoli pazienti ricoverati.

Madrina d’eccezione della giornata, Fiona May – campionessa assoluta in salto in lungo e salto in lungo indoor – che nel corso dell’evento ha visitato i nuovi spazi della Family Room e preso parte al taglio del nastro.

La nuova Family Room di Firenze è dedicata alla Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia, struttura del Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale, che conta il più alto numero di nascite e di ricoveri per neonati con bassa e bassissima età gestazionale della Regione Toscana.

All’interno della Family Room di Fondazione saranno accolte le famiglie dei piccoli pazienti ricoverati e le mamme in gravidanza a rischio: si tratta di uno spazio di 215mq con 3 camere, una zona living con cucina attrezzata e un’area dedicata allo smartworking.

Secondo le prime stime, la Family Room di Firenze offrirà a oltre 1.000 famiglie ogni anno la possibilità di pernottamento e a più di 1.500 il beneficio dei servizi diurni.

La Family Room attuale si affianca alla Casa Ronald a servizio dell'ospedale pediatrico Meyer. In questa forma, dal 2013 sono state ospitate quasi 1.500 famiglie.

Solo nel 2021, sono oltre 200 le famiglie che hanno trovato accoglienza presso Casa Ronald Firenze, più di 420 persone in totale provenienti per circa il 32% dalla Toscana e, per il restante 68%, da altre 16 regioni italiane, tra cui Sicilia, Umbria e Calabria o da altri paesi europei.

"Il fenomeno della migrazione sanitaria - spiega Maria Morena Lucà, direttrice Fundraising comunicazione e marketing fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald - è un fenomeno di cui si parla molto poco, parliamo di 71mila bambini che ogni anno si spostano per seguire le proprie cure. Per noi è importante avere questi programmi, ci riteniamo una casa lontano da casa. Accogliamo famiglie nel momento difficile della diagnosi e cerchiamo di dare supporto in ambienti familiari per dare serenità".

I commenti

All’inaugurazione hanno preso parte Nicola Antonacci, Presidente di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, Simone Bezzini, Assessore Regionale al Diritto alla Salute, Sara Funaro, Assessore al Welfare del Comune di Firenze. Con loro Rocco Donato Damone, Direttore generale di Careggi, il Professore Felice Petraglia, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile e il Professore Carlo Dani, Direttore della Terapia Intensiva Neonatale della Maternità.

“Siamo felici di consegnare oggi alla Città di Firenze e alla Regione Toscana la nuova Ronald McDonald Family Room per rispondere alle esigenze delle famiglie e dei bambini che, da sempre, accogliamo e supportiamo nei momenti di difficoltà”, ha commentato Nicola Antonacci, Presidente di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia. “Per noi è motivo di grande orgoglio offrire - in partnership con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - questo servizio alla città dove siamo già presenti con una Casa Ronald in collaborazione con l’AOU Meyer”.

“La Maternità dell’Azienda ospedaliero universitaria Careggi - afferma l’Assessore Regionale al Diritto alla Salute, Simone Bezzini – con la sua Terapia Intensiva neonatale è un riferimento regionale per le gravidanze ad alto rischio e quindi per i gravi prematuri, questa collaborazione con la Fondazione Ronald McDonald Italia è un esempio di sinergia tra Servizio sanitario pubblico e solidarietà privata nell’interesse dei pazienti più piccoli e delle loro famiglie. La Salute è fin dai primi momenti della vita l’investimento più importate per il benessere degli individui e per la società, collaborare per salvaguardare questo bene prezioso è un dovere delle istituzioni e una responsabilità morale per gli enti privati che, come Fondazione Ronald McDonald, hanno scelto di credere e investire nel modello sanitario della Toscana”.

“Grazie alla Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald Italia Firenze ha una nuova Family Room nella maternità di Careggi - ha detto Sara Funaro, Assessore al Welfare del Comune di Firenze – che permetterà ai genitori di stare accanto ai figli ricoverati. Si tratta di un supporto importante e di un aiuto concreto per le famiglie, che così possono stare vicino ai propri bambini e dare loro forza nell'affrontare il ricovero e i problemi di salute”.

“La possibilità per i familiari di affiancare il percorso di cura dei propri congiunti è una parte molto importante dell’impegno assistenziale, in particolare per quanto riguarda l’area nascita. Lo abbiamo sperimentato con le dolorose limitazioni imposte dalla pandemia - commenta il Direttore generale di Careggi, Rocco Damone – un’esperienza dalla quale abbiamo compreso la necessità di disporre di spazi adeguati ed attrezzati, soprattutto nella dimensione neonatale. La Fondazione Ronald McDonald ha saputo interpretare questa esigenza presentando un progetto che può essere riferimento in altre realtà sanitarie".

"Iniziativa importante - dichiara il Professore Carlo Dani, Direttore della Terapia Intensiva Neonatale della Maternità – che completa l’offerta assistenziale del Dipartimento Materno infantile, essendo dedicata sia alle famiglie dei neonati pretermine, sia alle gestanti che hanno bisogno di rimanere in area assistenziale nell’imminenza del parto. Un gesto concreto di alto valore sociale che supporta in modo determinate il diritto alla salute delle famiglie e dei neonati”.

La Ronald McDonald Family Room Firenze va ad aggiungersi alle tre già presenti sul territorio italiano, quella di Milano, struttura aperta nel dicembre 2020 presso l’Ospedale Niguarda, quella di Bologna all’interno dell’Ospedale S. Orsola e la struttura di Alessandria, nell’Ospedale Infantile Cesare Arrigo.

La realizzazione della Ronald McDonald Family Room Firenze è stata possibile grazie al generoso contributo di partner e sostenitori, tra cui: Coca-Cola, Fondazione Fiorenzo Fratini Onlus, Fondazione Mediolanum, McDonald’s, Oranfrizer, RMHC, Rotary Club Firenze Sesto Michelangelo, Parmareggio,

ABF Foundation, Apis agenzia per il lavoro, Ceramiche Refin, Copyworld, Chiara srl., Fabio e Luisa Giardino, Famiglia Carli, Family Food Perugia srl, Fastaq srl, Fondazione CR Firenze, Fondazione SeSa, Franke, Imas Impianti srl, Materassificio Montalese, Matteo e Valentina Grassellini, McCormick Flavour Solutions, MDB Architettura, MrGroup srl, Nata srl, Papa srl, Ristomax srl, Sieda srl, Timenet spa, Tutti per Guglielmo Onlus, Vertex Foundation, Villoresi Alvaro srl e tanti altri.