Fissata la rimozione del camion ribaltato sulla 429

Per consentire di effettuare in sicurezza la rimozione di un veicolo in banchina stradale, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, sulla Sr 429 “Di Val D’Elsa”, vecchio tracciato, al km 58+900, nel Comune di Castelfiorentino, nella giornata del 28 dicembre 2022, per cinque ore, in orario 9.30/14.30.

Vengano garantiti per tutta la durata della chiusura quattro presidi con movieri localizzati come di seguito: all'intersezione a rotatoria tra Sr 429 e Sp 132 nel comune di Castelfiorentino direzione sud

della Sr 429 vecchio tracciato; all'intersezione a rotatoria di Certaldo sud sulla nuova SR 429 direzione nord della Sr 429, nuovo tracciato; all'inizio del cantiere di rimozione al km 58+900 dal lato nord sulla SR 429 vecchio tracciato; all'inizio del cantiere di rimozione al km 58+900 dal lato sud sulla Sr 429 vecchio tracciato.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa