Nel 2023 nascerà la nuova rotatoria in via Bonaparte a Fucecchio

A gennaio 2023 sarà già tempo di procedure per affidamento dei lavori. Nel corso dell'anno, poi, nascerà la nuova rotatoria all'intersezione tra via Bonaparte e via Sottovalle, due importanti arterie viarie interne al centro abitato di Fucecchio. L'incrocio tra queste due strade, situate in una zona compresa tra la circonvallazione e piazza della Ferruzza, già dal 2021 è stato gestito attraverso la creazione di una rotatoria, in luogo dello stop che in precedenza causava lunghe code negli orari di punta. Ma finora si trattava di una soluzione sperimentale, realizzata attraverso una delimitazione degli spazi e una segnaletica provvisoria. Nel 2023 invece sarà realizzata una rotatoria vera e propria. La progettazione è attualmente in corso e allo studio c'è anche una soluzione che prevede al centro alcuni elementi decorativi con i colori delle Contrade del Palio di Fucecchio.

L'opera sarà finanziata con un fondo regionale di circa 200 mila euro che è stato erogato su due diverse annualità: nel 2022 è stato utilizzato per realizzare il nuovo manto stradale in via Ramoni, inaugurato prontamente per il Gran Premio La Torre di ciclismo, la seconda tranche, invece, è quella relativa al 2023 e servirà appunto per questa nuova rotatoria.

La realizzazione è stata concordata con la Polizia Municipale ed è stata anche discussa in Consiglio Comunale durante un'interpellanza.

“Abbiamo avuto modo di verificare il funzionamento della rotatoria – dice il sindaco Alessio Spinelli – nel periodo sperimentale. Ha dato ottimi risultati per quanto riguarda lo snellimento del traffico, eliminando di fatto le code che si formavano prima all'incrocio, senza evidenziare problematiche particolari. A questo punto abbiamo deciso di realizzare una rotatoria vera e propria attingendo al finanziamento della Regione Toscana legato alla viabilità. Questo ci permetterà di migliorare ulteriormente la sicurezza stradale e l'immagine di uno principali punti di accesso a Fucecchio”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa