Giochi per bambini non sicuri al mercato: multa da 4mila euro e 550 prodotti sequestrati

La guardia di finanza di Massa Carrara ha sequestrato 550 giochi non sicuri nel corso di un'operazione a tutela del Made in Italy e della sicurezza dei prodotti nel periodo natalizio. In particolare i controlli si sono svolti a Carrara nel mercato rionale: alcuni giochi sulla bancarella di un ambulante hanno attratto l'attenzione dei militari: tutti i prodotti erano sprovvisti della prevista marcatura "Ce", oltre a essere privi delle istruzioni in lingua italiana nonché delle prescrizioni relative alle precauzioni d'uso, tra i quali, ad esempio, l'indicazione dell'età consigliata. I finanzieri hanno quindi proceduto al sequestro amministrativo nei confronti del venditore.

Tra la merce sequestrata oltre 100 esemplari dei pupazzi Huggy Wuggy, sempre più diffusi nei contenuti visualizzati dai bambini sul canale YouTube. Per il venditore sono scattate multe complessivamente per 4mila euro, con contestuale segnalazione alla Camera di Commercio.