Pallavolo, pattinaggio e altro ancora: Castelfranco premia lo sport

Dopo 3 anni di attesa, frenati dalla pandemia, il Comune di Castelfranco di Sotto torna a condividere successi e gioie della sua comunità sportiva, premiando i traguardi raggiunti da quasi 100 atlete e atleti castelfranchesi oppure di società castelfranchesi nel periodo 2021/22.

Si è tenuto lunedì 19 dicembre presso il Palazzetto dello sport G. Bagagli, il Gran Galà di Natale dello Sport: una festa per celebrare l’impegno, il sacrificio e le soddisfazioni di tanti ragazzi e ragazze, insieme alle loro famiglie e alle società che li hanno guidati nel loro percorso sportivo in diverse discipline sportive.

“L’Amministrazione Comunale di Castelfranco ha voluto valorizzare tutte le “eccellenze”, i “talenti” e l’operato delle realtà associative che tanto danno alla comunità non solo locale, ma anche all’intero territorio nazionale e non solo- hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessore allo Sport Federico Grossi- . È stata un’occasione per festeggiare insieme finalmente, dopo tutte le difficoltà che chi vive lo sport ha dovuto affrontare a causa del Covid. Il nostro desiderio è quello di premiare l’impegno nelle attività sportive, inteso anche come investimento sociale e culturale a tutto tondo. Un elemento educativo fondamentale che rafforza il valore della salute e della socialità”.

Dalla due volte campionessa italiana FISR di pattinaggio artistico dell'ASD Polisportiva Bientinese, Noemi Filomena, alla squadra dell'ASD Pallavolo Castelfranco che nel Campionato di serie B1 ha sfiorato il traguardo ai Play Off, alle numerose medaglie vinte dagli atleti e dalle atlete dell'ASD Team Karate Nava che ha raggiunto addirittura il Campionato del mondo IKU, vinto il Campionato italiano 2022, primeggiato nel World Children Mondiali Bambini IKU e infine salito sul podio del Campionato Europeo Kyokushin Karate full Contact 2022. Nel calcio sono stati premiati per i loro successi anche i giovani talenti dell'ABC del calcio di Orentano e quelli della Polisportiva Stella Rossa. Tantissimi riconoscimenti per le bambine e ragazze della Stella Rossa Pattinaggio: medaglie d'oro, argento e bronzo ai Campionati Nazionali AICS e UISP per 18 atlete. Ma grandi traguardi anche per la Stella Rossa Ritmica ai Campionati Regionali e Nazionali Winter Club, e Silver FGI, oltre al Campionato Interregionale AICS 2022 in diverse categorie: cerchio, corpo libero, clavette e nastro, palla.

Premiati anche gli atleti residenti a Castelfranco dell'ASD Roller Club Luna Rossa che con le loro atlete hanno vinto il Campionato Nazionale e Regionale UISP 2022 e AICS 2022.

Un riconoscimento anche a Gabriele Corvino, campione di tiro a segno nazionale (sezione Pescia) ha vinto il titolo di Campione italiano di bersaglio mobile. Nel canottaggio, è stato applaudito poi Filippo Montagnani dell'ASD Canottieri Cavallini (Calcinaia) per i numerosi premi vinti a livello nazionale nella categoria Cadetti. Nel ciclismo invece, premiati gli atleti della ASD Team Zamparella per i tre migliori rappresentativi corridori, nella specialità di MTB per la stagione 2022.

QUI l'elenco completo dei premiati.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa