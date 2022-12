Il Comune di Lucca diffida la ditta che gestisce i lavori al cavalca ferrovia di viale Europa

L'amministrazione comunale ha provveduto ieri a inviare una lettera di diffida alla ditta incaricata dei lavori di restauro al cavalca ferrovia di viale Europa. Il cantiere già partito in ritardo era stato allestito all'inizio di novembre e, dopo uno stop in concomitanza con Lucca Comics & Games, non è più ripartito nemmeno dopo i ripetuti solleciti degli uffici comunali.

Se il cantiere non sarà riattivato in tempi brevissimi il Comune di Lucca passerà alla risoluzione del contratto. Le opere previste riguardano il rifacimento del marciapiede, la nuova disposizione dei lampioni e le nuove barriere di sicurezza.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa